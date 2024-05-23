ناسا تؤجل مجددًا إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر

أجلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة بوينج، إطلاق كبسولة طاقم ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، مرة أخرى، ولأجل غير محدد بدقة، مشيرة إلى أنه "لا يزال هناك عمل".



وذكرت "ناسا" -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الخميس/- أن فرقها تعمل الآن على توفير فرصة الإطلاق في الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، السبت 1 يونيو، مع فرص إضافية يوم الأحد 2 يونيو والأربعاء 5 يونيو والخميس 6 يونيو.



ويأتي هذا التحديث بعد عدة تأخيرات سابقة هذا الشهر، وبعد أسبوع من إبلاغ فرق مهمة ستارلاينر، عن تسرب صغير للهيليوم في وحدة الخدمة بالمركبة الفضائية.



وبحسب ناسا، تتبع الخبراء التسرب إلى جزء على محرك دفع واحد لنظام التحكم في التفاعل، حيث يستخدم الهيليوم للسماح للدفعات بإطلاق النار.