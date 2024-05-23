عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عطاف يصل داكار حاملا رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره السنغالي

صدى البلد

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم، إلى داكار، في زيارة رسمية، حاملا رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي باسيرو ديومايي فايي.


وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن زيارة عطاف تأتي في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.


وبحسب البيان، جاءت هذه الزيارة لتكريس الالتزام المشترك الدي يجمع الرئيسين للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري، والاستجابة لتطلعات وطموحات أفريقيا في الأمن والاستقرار والتنمية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2700 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وعيار21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة بورسعيد بعد قليل ..عبر هذا الرابط

رسميا الآن| تراجع يضرب سعر الدولار بالبنوك والأخضر يفقد 4 جنيهات

الساعات الأشد سخونة قربت.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن الطقس ودرجات الحرارة

بنسبة نجاح 85.1%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بفستان ملفت.. أيتن عامر تثير الجدل بعد إنقاص وزنها

ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38

«محاط بالحمقى».. رسالة غامضة من صلاح تثير الجدل بشأن موقفه من المنتخب

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

أمير هشام: لاعبو الأهلي يفكرون في طباعة قمصان بصورة معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على سيارة في جنوب لبنان| شاهد

بمعجون الأسنان فقط.. حقيقة إصلاح شاشة موبايلك من كل الخدوش والكسور

191 ألف طالب يختتمون ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة اليوم

شاهد .. خطاب الزمالك إلى وليد العطار لتأجيل مباراة بروكسي في كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري تستعرض أناقتها.. سعر فستان مايا دياب يثير الجدل

بسبب درجات الحرارة.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في الرياض|شاهد

سعر فستان مايا دياب يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

رغم انتمائه للأهلي.. سعد الصغير يوجه تحية خاصة للزمالك وشيكابالا

«الهوت شورت» و«الحشيش» و«الجـن».. فيديوهات فدوى مواهب تغضب المصريين وبلاغ للنائب العام|فيديوجراف

من أين لك هذا.. مصادرة أموال مصمم الأزياء إسلام سعد |فيديوجراف

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-