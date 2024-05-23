عطاف يصل داكار حاملا رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره السنغالي

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم، إلى داكار، في زيارة رسمية، حاملا رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي باسيرو ديومايي فايي.



وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن زيارة عطاف تأتي في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.



وبحسب البيان، جاءت هذه الزيارة لتكريس الالتزام المشترك الدي يجمع الرئيسين للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري، والاستجابة لتطلعات وطموحات أفريقيا في الأمن والاستقرار والتنمية.