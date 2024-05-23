برلمانية: يجب تطبيق عقوبات مغلظة للقضاء علي الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية

أيدت حنان بشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب الاحاطة الذي قدمة احد النواب بشأن ظهور جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

وأكدت “بشار في تصريح لـصدى البلد"، علي ضرورة تطبيق عقوبات الغش في الامتحانات للقضاء نهائيا عليه خصوصيا بعد عودة جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم

وأضافت “بشار” لـ"صدى البلد"، إن ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم وتهديد فرص التعلم الحقيقي، حيث يفقد الغشاشون الفرص التي يمكن أن يتعلموها من عملية الدراسة والامتحان، ومن جهة أخرى، يقدم الطلاب الذين يثبتون جدارتهم من خلال الامتحانات صورة صحيحة لمستواهم وقدراتهم.

شددت "بشار" علي تغليظ العقوبة قائلة: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فعندما يحرم من دخول الامتحان مثل ما يحدث فى الجامعة، ستقل ظاهرة الغش تدريجيا وتنتهى.

أوضحت عضو مجلس النواب أن الغش في الامتحانات يمثل تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، موضحًا أن الامتحان يعتبر وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وضمان تحقيق مبدأ التساوي والعدالة، ولذا يعد الغش تصرفًا يخل بكل هذه القيم.

ومن جانبه تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما زعمته جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن مجموعات الغش الإلكتروني، المعروفة بـ«شاومينج» تداولت أوراق أسئلة بعض الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات بعد نصف ساعة من بدء الإمتحانات.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن جروبات الغش نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تتضمن أسئلة الامتحانات لعدد من مواد الشهادة الإعدادية 2024 وذلك عقب بدء اللجان الامتحان بدقائق إضافةً إلى نشر إجابات الأسئلة المتداولة مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهتها.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم متسائلاً : أين تعهدات وتصريحات الدكتور رضا حجازى التى أكد فيها أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.