برلماني يطالب بتحفيز الطلاب على تحقيق النجاح والابتعاد عن الغش في الامتحان

بعد واقعة الغش بالشهادة الاعدادية

أيد علي الدسوقي عضو مجلس النواب، طلب الاحاطة المقدم من احد النواب بشأن ظهور جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

قال “ النائب علي الدسوقي في تصريحات لـ”صدى البلد"، إن الغش في الامتحانات، يعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، فهو يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الطالب والمجتمع.

تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب

وأكد علي الدسوقي أن من أهم الأثار السلبية علي الطالب هي تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب حيث يعتمد الطلاب على الغش للحصول على درجات عالية دون الحاجة إلى التعلم الحقيقي، مما يؤدي إلى تدني مستوى تحصيلهم العلمي، بالاضافة الي فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب علي ضرورة تحفيز الطلاب على تحقيق النجاح بجهدهم الشخصي، وتوجيههم نحو القيم التربوية مثل النزاهة والاعتماد على النفس، ويمكن ذلك من خلال تنظيم فعاليات توعية وورش عمل حول أهمية النجاح الشخصي والتعلم الحقيقي.

ومن جانبه، تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما زعمته جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن مجموعات الغش الإلكتروني، المعروفة بـ«شاومينج» تداولت أوراق أسئلة بعض الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات بعد نصف ساعة من بدء الإمتحانات.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن جروبات الغش نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تتضمن أسئلة الامتحانات لعدد من مواد الشهادة الإعدادية 2024 وذلك عقب بدء اللجان الامتحان بدقائق إضافةً إلى نشر إجابات الأسئلة المتداولة مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهتها.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم متسائلاً : أين تعهدات وتصريحات الدكتور رضا حجازى التى أكد فيها أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب واستدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى اللجنة للرد عليه محذراً من تكرار هذه الظاهرة خلال امتحانات الثانوية العامة.