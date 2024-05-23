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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منظومة تموين جديدة على مستوى الجمهورية 1 يونيو .. معلومات تهمك

صدى البلد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية الى تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية.

ويستعرض صدى البلد أهم 5 معلومات عن منظومة التموين الإلكترونية الجديدة:

1. بدء تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية إلكترونيًا في محافظات إضافية اعتبارًا من 1 يونيو 2024، وهي الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد. وهذا يأتي بعد النجاح في تطبيقها في محافظات الأقصر وبورسعيد ومطروح وبنى سويف.

2. تم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة أيضًا في محافظات القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم في مايو الجاري.

3. تستمر عملية طرح السلع المدعمة بنفس الأسعار المخفضة لأصحاب البطاقات التموينية، دون أي زيادة. حيث يتم طرح السكر بـ12.6 جنيه للكيلو والزيت بـ30 جنيهًا للعبوة 800 جرام والأرز بـ12.6 جنيه.

4. تعتمد المنظومة الجديدة على نظام "سيستم" إلكتروني متكامل يراقب خط سير السلعة ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لضبط السيطرة على السلع المدعمة ومنع تهريبها.

5. تعتمد المنظومة أيضًا على منظومة الاستعاضة السلعية التي تربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، وتحديد الحد الأقصى لكل بدال من "السكر والزيت والمكرونة" بناءً على قيمة التأمين.

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