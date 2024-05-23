السعودية .. القبض على مصري في مكة لهذا السبب



القت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد تمكنت الشرطة من ضبط بحوزة المتهم مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبدوره؛ حث الأمن العام إلى الإبلاغ عن تلك الحملات الوهمية بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.