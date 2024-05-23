كأس دوري أبطال أفريقيا يزين شوارع القاهرة قبل نهائي الأهلي والترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ونشر الاعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك صورا لكأس دوري أبطال أفريقيا في شوارع القاهرة قبل المباراة المرتقبة وكتب "كأس دوري أبطال إفريقيا يزين شوارع القاهرة 🇪🇬"

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل 25 مايو الجاري علي ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و6 بتوقيت تونس.