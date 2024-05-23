نجاة تلاميذ لبنانيين من غارة إسرائيلية بفارق ضئيل..قتـ لت عضوا بحزب الله

أفادت وكالة فرانس برس عن حادث مروع وقع يوم الخميس حيث نجا تلاميذ المدارس اللبنانيون بأعجوبة من الأذى عندما استهدفت غارة بطائرة بدون طيار سيارة أمام حافلتهم الصغيرة. وأدى الهجوم، الذي وقع بالقرب من بلدة النبطية، على بعد حوالي 13 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية، إلى تحطم الزجاج الأمامي للحافلة الصغيرة وإصابة ثلاثة تلاميذ بجروح بسبب الزجاج المتطاير.

روى أحمد قبيسي، سائق الحافلة للجارديان، حالة الذعر بين الأطفال عندما أصابت الغارة السيارة التي أمامهم، تلتها ضربة ثانية. وأدى الهجوم، الذي ألقت وسائل الإعلام الرسمية ومصدر مقرب من حزب الله مسؤوليته على إسرائيل، إلى مقتل محمد علي ناصر فران، وهو مقاتل من حزب الله. وشهدت السيارة المتفحمة وبقع الدماء على الطريق على عنف الحادث، كما رصد مصور وكالة فرانس برس في المكان.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام قصف العدو بطائرات مسيرة، ووصفته بأنه استهدف طريق كفردجل - النبطية وأدى إلى مقتل سائق السيارة، فضلا عن إصابة ثلاثة تلاميذ وهم في طريقهم إلى المدرسة.

ومما زاد من المأساة أنه تم الكشف عن أن فران، عضو حزب الله الذي قُتل في الغارة، كان أيضًا مدرسًا للفيزياء في مدرسة محلية في النبطية. وعبرت المدرسة عن حدادها على خسارته، وسلطت الضوء على التأثير المزدوج للهجوم على كل من الجماعة المسلحة والمجتمع التعليمي.

وفي خطوة انتقامية، ادعى حزب الله في وقت لاحق أنه أطلق عشرات الصواريخ على قاعدة في شمال إسرائيل، مشيرًا إلى عملية الاغتيال في كفرجال والأذى الذي لحق بالأطفال الأبرياء كدوافع لأفعاله.