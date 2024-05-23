15 صاروخا.. تطور خطير لعمليات الحوثي ضد السفن المتجهة لدولة الاحتلال



نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية 8 عمليات بـ15 صاروخا ومسيرة في البحرين الأحمر والعربي و خليج عدن و المحيط الهندي

وقال الحوثي في كلمة له : إحدى عملياتنا العسكرية خلال هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر الأبيض المتوسط

وأضاف : عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي بالأمريكي و البريطاني

وتابع : خلال هذا الأسبوع تم إسقاط طائرتين أمريكيتين من طراز MQ9 في أجواء محافظتي مارب و البيضاء

وأكمل : طائرة MQ9 من أهم طائرات الاستطلاع المسلح الأمريكي وإسقاطها يعتبر إنجازا مهما للدفاع الجوي

وأتم : إحدى السفن المستهدفة تتبع إحدى الشركات التي خرقت الحظر ودخلت إلى الموانئ الصهيونية وتم استهدافها ضمن المرحلة الرابعة.