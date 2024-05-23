نهائي دوري أبطال أفريقيا | موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة.‏

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي"

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في ‏إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس‎.‎‏ ‏