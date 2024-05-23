زكريا حمزة رئيسا تنفيذيا والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر

قرر مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بجلسته المنعقدة فى 22 مايو 2024 بتكليف الدكتور زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والانشطة المالية بخبرة تزيد عن ثلاثون عامًا في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرته الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.

بالاضافة إلى خبرته الممتدة في العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالبورصة المصرية حيث أنه كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتى شهر مايو 2024.

فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدي الشركات الخاصة، بالإضافة الي عمله في إحدى الشركات العاملة في مجال النقل البحري قبل انضمامه للبورصة.

وذلك إلى جانب خبرته العلمية في تدريس ماجستير إدارة الأعمال – بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

هذا وقد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل على ماجيستير ادارة الاعمال (MBA)، بالاضافة الى قرب حصوله على درجة الدكتوراه (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.