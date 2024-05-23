تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه على فيسبوك “قائمة الأهلي لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، احمد كوكا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، أنتوني موديست.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل 25 مايو الجاري على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، 6 مساء بتوقيت تونس.