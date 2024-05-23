قطع المياه لمدة 4 ساعات مساء الجمعة عن هضبة الأهرام لهذا السبب

ذكرت محافظة الجيزة أنه سيتم قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام غدًا لمدة 4 ساعات بدءًا من الساعة 12 مساءً غد الجمعة وحتى الساعة 4 صباحًا بعد غد السبت.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم قطع المياه لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما شدد على رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات لتسهيل عمل الشركة.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.