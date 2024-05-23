نداء مهم من الكويت لمواطنيها قبل مغادرة البلاد| تفاصيل

وجهت وزارة الخارجية الكويتية نداء هاما لمواطنيها بضرورة الالتزام بقوانين الدول المراد زيارتها خلال الإجازة والمحافظة على الممتلكات الشخصية وجوازات السفر.

ولذك حثت الخارجية الكويتية في بيان لها مواطنيها عند فقدان الجواز يجب التعامل مع خدمة إصدار وثائق السفر عبر تطبيق "سهل" أو مراجعة السفارة.

وختمت بيانها قائلة : يمكن التواصل مع بعثة الكويت بالبلد المعني عبر أرقام الطوارئ والتواصل مع مركز التواصل القنصلي على مدار الساعة على الأرقام: (159) من داخل الكويت (00965159) من خارج ‎الكويت (0096522225504) الرقم الاحتياطي.