غرفة القاهرة تدرس عروضًا للتأمين على المبنى ومركز تميزها

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة متخصصة في الممارسة للتأمين على مبنى الغرفة ومحتويات مركز تميزها، اجتماعًا لمناقشة المظروفات الفنية لبعض شركات التأمين.

وقال محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة والمشرف على اللجنة إنه يتم حاليًا بحث إمكانية التأمين على مبنى الغرفة ومركز تميزها من خلال اختيار شركة تأمين من ضمن شركات التأمين المتقدمة للممارسة في هذا الشأن.

وأكد " مهران" أنه تقدم أكثر من شركة تأمين ، وجاري مناقشة هذا الموضوع بجميع جوانبه ودراسة اختيار العرض الذي يتناسب مع الغرفة ويحقق الهدف المطلوب بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة .