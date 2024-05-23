السفارة الإسرائيلية بواشنطن تستقبل المشرعين الداعمين في حفل يغيب عنه ممثلو البيت الأبيض

في تجمع دبلوماسي بارز، من المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون والنائب الأمريكي الديمقراطي بيت أغيلار خطابين رئيسيين في حفل الاستقبال الذي أقيم في السفارة الإسرائيلية بمناسبة عيد الاستقلال يوم الخميس. ويأتي هذا الحدث، الذي أوردته رويترز، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما بشأن دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لتعزيز الحماية للمدنيين الفلسطينيين وسط صراعها مع حماس في غزة.

وفقا للجارديان، يوفر حفل الاستقبال منصة لجونسون، وهو منتقد صريح لسياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، وأغيلار، وهو من أنصار بايدن، للتعبير عن وجهات نظرهما بشأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والصراع المستمر. ويعتبر هذا التجمع، بعد أكثر من سبعة أشهر من الصراع في غزة، بمثابة فرصة لكلا المشرعين للتعبير عن وجهات نظرهم وسط التوترات الدبلوماسية.

تاريخياً، شارك كبار المسؤولين الأميركيين في هذه الاحتفالات بعيد الاستقلال. وفي العام الماضي، ألقت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي دعت مؤخراً إلى وقف إطلاق النار في غزة، الكلمة الرئيسية، مؤكدة على دعم الولايات المتحدة القوي لإسرائيل. تحدث وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس في هذا الحدث في العام السابق.

وكشف مسؤول إسرائيلي أن حدث السفارة هذا العام يهدف إلى تكريم المشرعين الأمريكيين لدورهم في تأمين مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل. وذكرت السفارة أن “مشاركتهم تسلط الضوء على الدعم القوي من الحزبين لإسرائيل في الولايات المتحدة، والكونجرس على وجه الخصوص، وتتحدث عن التحالف الإسرائيلي الأمريكي الدائم”.

ويتزامن هذا الحدث مع عشاء رسمي في البيت الأبيض للرئيس الكيني ويليام روتو، مما أدى إلى تضارب في المواعيد يمنع كبار مسؤولي الإدارة من حضور حفل استقبال السفارة. ومع ذلك، من المتوقع أن يحضر المزيد من المسؤولين الصغار في الإدارة.

وستتاح الفرصة لكل من جونسون، وهو أعلى عضو جمهوري في الكونجرس، وأغيلار، رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، لمخاطبة ضيوف السفارة، مما يؤكد الطبيعة الحزبية لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وعلى الرغم من غياب كبار مسؤولي الإدارة عن قائمة المتحدثين، فإن هذا الحدث يؤكد على العلاقة الدائمة والمتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب رويترز للتعليق بشأن غياب مسؤول إداري من قائمة المتحدثين الرئيسيين في حفل استقبال السفارة.