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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدل في البيت الأبيض عن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية بـ روسيا

صدى البلد

في نقاش سياسي مهم، يضغط وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن على الرئيس بايدن لرفع القيود التي تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. 

ووفقا لنيويورك تايمز، يسعى هذا الاقتراح، الذي حفزته زيارة بلينكن إلى كييف، إلى السماح لأوكرانيا باستهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمدفعية عبر الحدود في روسيا، والتي سهلت التقدم الذي حققته موسكو مؤخراً.

منذ الشحنة الأولى للأسلحة الأمريكية المتطورة إلى أوكرانيا، حافظ الرئيس بايدن على حظر صارم على استخدامها ضد الأراضي الروسية، مشيراً إلى ضرورة تجنب تصعيد الصراع إلى الحرب العالمية الثالثة. ومع ذلك، فإن الإجماع حول هذه السياسة آخذ في التآكل. ويعكس تحرك بلينكن الديناميكيات المتغيرة للحرب، حيث قامت القوات الروسية بوضع أسلحة بالقرب من شمال شرق أوكرانيا، مستهدفة على وجه التحديد خاركيف، مع استغلال القيود المفروضة على ردود الفعل الأوكرانية.

ورفض ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على المداولات الداخلية، لكن المسؤولين المشاركين يشيرون إلى أن تحول بلينكن في الموقف مدفوع بالتحديات الجديدة التي تفرضها التكتيكات الروسية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيود المفروضة على استخدام الصواريخ الأمريكية ضد أهداف عسكرية روسية تمنح موسكو ميزة كبيرة، حيث تفتقر الطائرات بدون طيار الأوكرانية وغيرها من الأسلحة غير الأمريكية إلى القوة والفعالية اللازمة.

ولا يقتصر النقاش حول استخدام الأسلحة الأميركية فحسب. وهناك ضغوط متزايدة لتقديم دعم أكثر شمولاً لأوكرانيا، بما في ذلك تدريب القوات الأوكرانية داخل بلدها وليس في ألمانيا، وهو ما قد ينطوي على نشر أفراد عسكريين أميركيين في أوكرانيا. وهذا يثير المخاوف بشأن المخاطر المحتملة إذا تعرض هؤلاء الأفراد للهجوم، بالنظر إلى الضربات الروسية الدورية على غرب أوكرانيا.

وألمح وزير الدفاع لويد أوستن إلى استثناءات محتملة للسياسة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالطائرات الروسية التي تعمل عبر الحدود مباشرة. وتشير تصريحاته الأخيرة إلى بعض المرونة، رغم أنه لم يحدد المعالم الجديدة بوضوح.

وتأتي هذه المناقشة داخل الإدارة وسط مناورات عسكرية روسية عامة تشمل وحدات قادرة على نشر أسلحة نووية تكتيكية، وهو التحرك الذي يُنظر إليه باعتباره رداً على "التصريحات الاستفزازية" الغربية. وفي حين يتم رفض هذه الممارسات إلى حد كبير باعتبارها تهديدًا، إلا أنها تضيف إلى الاعتبارات المعقدة التي تواجه صناع القرار في الولايات المتحدة.

وتدعو وكيلة وزارة الخارجية السابقة فيكتوريا نولاند، التي تتحدث علناً الآن، إلى إسقاط الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف روسية. ويؤكد موقفها، الذي يعكس وجهة نظر أكثر تشددا، على حاجة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الهجمات القادمة من روسيا. ورغم أن موقف نولاند كان يمثل وجهة نظر الأقلية في السابق، إلا أنه اكتسب المزيد من الثِقَل بمرور الوقت، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدعم لتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة.

وفي مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز، قلل زيلينسكي من المخاوف من التصعيد، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صعد الحرب بالفعل ومن غير المرجح أن يلجأ إلى الأسلحة النووية. وتتمثل حجة زيلينسكي في أن السماح لأوكرانيا باستهداف الوحدات العسكرية الروسية أمر ضروري للدفاع عن أوكرانيا وبقائها في هذا المنعطف الحرج.

ولا يزال الرئيس بايدن ومساعدوه حذرين، ويشعرون بالقلق من تجاوز "الخط الأحمر" الذي قد يثير رد فعل شديد من روسيا. وتظل العتبة الدقيقة لرد الفعل هذا غير مؤكدة، مما يساهم في المناقشة الداخلية الجارية.

 

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