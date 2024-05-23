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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الجيل: ادعاءات CNN الكاذبة عن مصر للتغطية على جرائم إسرائيل

الشهابي
الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، أن الادعاءات الكاذبة التي تبنتها cnn الأمريكية بشأن الدور المصري في المفاوضات بين الاحتلال وقيادات حماس، يهدف لإخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تمتلك خبرات عميقة في مجال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وتتمتع برؤية متكاملة اكتسبتها من خبرات تمتد لقرابة خمس عقود، لذلك كانت هناك رغبة شديدة من جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية أو حركة حماس، لإجراء المفاوضات في القاهرة وبرعاية مصرية كاملة.

 

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، وتهدف إلى تحقيق السلام ولا يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات الساذجة.

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