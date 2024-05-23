تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك بالدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب المقاولون العرب فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك ضمن منافسات الأسبوع ال٢٤ من دوري نايل.