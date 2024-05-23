الخارجية القطرية: نسعى للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

شارك المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري في ورشة عمل بعنوان " من حروب الوكالة إلى المواجهة المباشرة".

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية؛ فقد شدد الأنصاري، خلال الورشة، على ضرورة معالجة القضايا الأساسية التي تغذي الصراعات الإقليمية، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على استراتيجيات حل الصراعات ومعالجة أسبابها الجذرية.

كما أكد أهمية السيطرة على التصعيد وتعزيز التفاهم لتوطيد السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.

فيما سلط الضوء على وساطة دولة قطر المشتركة في قطاع غزة، الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع، لتخفيف تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة.