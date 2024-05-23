"الموارد الزراعية وأهميتها" دورة ببحوث الاقتصاد الزراعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية" تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الزراعية وتنميتها بشكل يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي بصفة عامة وتقليل الفجوة الغذائية وتحسين جودة المنتجات الزراعية بصفة خاصة، وتحت رعاية الاستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

استهدفت الدورة التعريف بالموارد الزراعية ودورها في تنميه القطاع الزراعي وتنمية هذه الموارد وحمايتها والمحافظة عليها، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة مثل: الأمن الغذائي ودوره في تقليل الفجوة الغذائية لبعض السلع، الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وعلاقتها بالسلوك الأمثل للإنتاج الزراعي، أساليب تقدير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، الموارد المائية وممكنات تنميتها، اقتصاديات الموارد الأرضية والتنمية المستدامة، دور رأس المال والمعاملات الفنية في زيادة الإنتاج الزراعي.