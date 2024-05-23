هجوم حماس على إسرائيل.. وثائق تكشف التناقض في التحذيرات المقدمة لـ نتنياهو

تتحدى وثائق تم الكشف عنها الادعاءات القائلة بأن رئيس الوزراء نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن هجوم محتمل لحماس من غزة، حيث تشير وثائق مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية (AMN) إلى رواية مختلفة. وتشير الوثائق إلى أن حماس غير مهتمة بتصعيد الصراع، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى تسوية مع إسرائيل.

وفقا لما نشره بنيامين نتيناهو على موقع أكس، تكشف الوثائق، المؤرخة في 19 مارس و31 مايو 2023، أن استراتيجية حماس تتمثل في التقليل من التركيز على غزة وتركيز صراعها ضد إسرائيل على ساحات أخرى. جاء في المرجع الأول بتاريخ 19 مارس 2023 أن نهج حماس هو "ترك قطاع غزة في منحدر خلفي" مع إعادة توجيه الجهود إلى أماكن أخرى. المرجع الثاني، اعتبارًا من 31 مايو 2023، يوصي إسرائيل بالانضمام إلى "اتجاه خفض التصعيد الإقليمي" واتخاذ خطوات نحو تسوية مع حماس، مما يعكس وجهة نظر ثابتة بين الأجهزة الأمنية بأن حماس رادع ولا تسعى إلى التصعيد.

يسلط الدكتور غازفينيان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا، الضوء على تحليل الأمن الداخلي الذي يتناقض مع التحذيرات المزعومة. وقد رددت جميع الأجهزة الأمنية الكبرى تقييمات شبكة مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، مما عزز وجهة النظر القائلة بأن حماس تفضل التسوية على الصراع.

ومع ذلك، فإن هذه الوثائق تؤكد أيضًا المخاوف بشأن تأثير الخلاف الداخلي داخل إسرائيل على قدرات الردع لديها. وقد حذر رئيس الوزراء مراراً وتكراراً من أن السجالات الداخلية وظاهرة الرفض تضعف قوة الردع الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى عدوان من جانب الأعداء. وفي 17 يوليو 2023، حذّر نتنياهو من أن مثل هذه الصراعات الداخلية "تقوض الردع في مواجهة أعدائنا".

وعلى الرغم من هذه التحديات الداخلية، أكد نتنياهو باستمرار على استعداد إسرائيل للدفاع عن نفسها. وأكد في 23 أبريل 2023 أن "النقاش الداخلي لن يضر بإصرارنا وقوتنا في مهاجمتهم كلما لزم الأمر".