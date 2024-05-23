نتنياهو يعد بخطط أمنية مفصلة وغير متوقعة لشمال إسرائيل وسط تهديد حزب الله

في محاولة لإعادة الاستقرار إلى شمال إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن إدارته ملتزمة باستعادة الأمن وإعادة إعمار المنطقة. وفي حديثه من مقر القيادة الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية، أكد نتنياهو استعداد الحكومة بخطط مفصلة وغير متوقعة.

وقال نتنياهو: "نحن مصممون على إعادة الأمن والسكان إلى الشمال"، مسلطاً الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. ولمح إلى إجراءات مبتكرة وغير متوقعة، مؤكدا «لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة».

ويأتي إعلان رئيس الوزراء في أعقاب الأعمال العدائية المستمرة على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023. وكانت المنطقة نقطة ساخنة للصراع، مع تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والجماعات المقاومة، بما في ذلك حزب الله والفصائل الفلسطينية المختلفة.