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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق الغابات تشتعل في شمال إسرائيل بعد هجوم ضخم لحزب الله

صدى البلد

يتصارع شمال إسرائيل مع حرائق الغابات المستعرة التي أشعلها هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار من حزب الله. أطلقت الحركة أكثر من 100 قذيفة على إسرائيل صباح الخميس، مما أدى إلى أضرار جسيمة وحرائق واسعة النطاق في منطقة الجليل الأعلى.

ووفقا لتقارير إسرائيل اليوم، فقد دمر الهجوم آلاف الأفدنة، مع انتشار النيران بسرعة بسبب الظروف الجافة. تعمل فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق، لكن الحجم الهائل للحرائق يمثل تحديًا كبيرًا.

يمثل الهجوم تصعيدا حادا في الأعمال على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف الأمنية التي تفاقمت بالفعل بسبب الصراعات المستمرة. ويؤكد وابل الصواريخ والطائرات بدون طيار مدى تقلب المنطقة والتهديد المستمر الذي يشكله حزب الله.

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد في وقت سابق التزام إدارته باستعادة الأمن والاستقرار في الشمال، الأزمة المباشرة المتمثلة في إدارة آثار هذه الهجمات. وسوف يتم اختبار تأكيده السابق بوجود "خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة" لأمن المنطقة عندما ترد الحكومة على هذا الاستفزاز الأخير.

https://x.com/MarioNawfal/status/1793651542949523628

 

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