رئيس بعثة رفع الاثقال البارالمبي يطالب اللاعبين بالتغلب على إعصار أوتيس

عقد محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة منتخب رفع الأثقال في بطولة كأس العالم بالمكسيك، جلسة مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى، وذلك قبل بدء منافسات بطولة كأس العالم، لحثهم على بذل كل الجهد خلال البطولة لضمان التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بأكبر عدد، خاصة إنها المحطة الأخيرة لتلك المجموعة للتأهل للدورة البارالمبية.

وأكد محمد يحيى يوسف على ضرورة حفاظ اللاعبين على تركيزهم الشديد خلال المنافسات، خاصة أن اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى حرصت على توفير كل احتياجات المنتخب من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين لباريس.

وطالب رئيس البعثة اللاعبين بضرورة التغلب على "إعصار أوتيس" الذي اجتاح مدينة أكابولكو السياحية المستضيفة للبطولة، والذى شهدته المدينة المكسيكية أواخر العام الماضى، حيث ضرب المدينة الإعصار الذى رافقته رياح بسرعة 270 كيلومتر بالساعة، اقتلعت أشجارا وحطمت نوافذ وتسببت في انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وقطعت طرقا تربط المنطقة بعضها ببعض، و تضررت منه 80% من الفنادق في هذه المنطقة التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية.

فيما أكد التشيلى أندريه أتشيبريه المدير الفنى للمنتخب أن جميع اللاعبين تجاوزوا مشكلة الساعة البيولوجية نظرا لوجود فارق فى التوقيت بين مصر والمكسيك 9 ساعات، وأيضا بعد رحلة السفر المرهقة التى مرت بها البعثة وتخطت حاجز الـ 46 ساعة سفر.

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعبين أدوا وحداتهم التدريبية بشكل جيد بعد اليوم الأول من الوصول، مؤكدا أن ذلك سيساعد على تحقيق نتائج جيدة فى البطولة، خاصة أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ما بين أصحاب الخبرات والوجوه الجديدة الشابة التى استطاعت حجز مقاعد لها بشكل سريع داخل المنتخب.

وتضم البعثة 9 لاعبين حيث يشارك 5 لاعبات وهن: أميمة عمر، إيناس الجبالي، أماني الدسوقي، صباح محمد، أمل محمود حنفي، ويشارك 4 لاعبين وهم: هاني عبد الهادي، طه عادل، محمود صبري، هادي صموائيل.

ويترأس البعثة محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، وشعبان الدسوقي مدربًا عامًا، هاني محمد مدرب، لؤي الصباحي طبيب المنتخب، وعلي محمد إداري المنتخب.