الاتحاد من أجل المتوسط يعلن موعد انطلاق المؤتمر المعني بالمرأة

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن مشاركته في استضافة المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالمرأة في منطقة المتوسط المقرر انطلاقه في العاصمة القبرصية نيقوسيا يومي 30 و31 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب مفوضية المساواة بين الجنسين بقبرص.

والاتحاد من أجل المتوسط (UfM )هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تضم جميع دول الاتحاد الأوروبى و16 دولة من دول جنوب وشرق المتوسط، وتعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على حياة الناس وتتناول الأهداف الإقليمية الإستراتيجية الثالثة الشاملة للمنظمة: الاستقرار والتنمية والتكامل.

وأضاف الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم، أن اليوم الأول من المؤتمر سيشهد عقد طاولة مستديرة حول أفضل الممارسات الوطنية والمؤسسية لتحقيق المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع عشرات الصحفيين من جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية حول حالة المساواة بين الرجال والنساء في وسائل الإعلام.

وتابع: سيُخصص اليوم الثاني من الحدث لجلسات تسلط الضوء على وسائل الإعلام والإعاقة والهجرة والمنظورات المتعلقة ب الأعراف الاجتماعية حول المرأة و التوظيف وريادة الأعمال وتغير المناخ وكذلك

العنف ضد النساء والفتيات .

وقال الاتحاد من أجل المتوسط، إن الفوارق بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية الأوسع لاتزال صارخة، على الرغم من الخطوات الواسعة نحو الشمولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 5 %فقط من الشركات تديرها نساء، بالإضافة إلى أن النساء أكثر عرضة للنزوح بسبب تغير المناخ بأربعة أضعاف من الرجال .

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كونستانتينوس كومبوس ، وزير خارجية قبرص، جوزي كريستودولو، مفوضية المساواة بين الجنسين في قبرص، ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ومن مصر تشارك هالة بركات، مديرة مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويقام المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالمرأة في منطقة المتوسط كل عامين، ويتيح الفرصة لمناقشة الموضوعات الرئيسية الواردة في الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع: وتمكينها الاقتصادي، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والعنف ضد النساء والفتيات، وستساعد هذه المناقشات توجيه مسار تفعيل خارطة طريق الإعلان من خلال مبادرات وإجراءات ملموسة.