خلاف جديد بين جيش الاحتلال ونتنياهو

كشف جيش الاحتلال حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "تحذيرات من شعبة الاستخبارات العسكرية بخصوص هجوم محتمل من غزة قبل السابع من أكتوبر". بينما نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصريحات الجيش، واصفة ذلك بإنه "مناقض للواقع".

وقال مكتب نتنياهو إن تقديرا استخباراتيا عسكريا في مارس الماضي أشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد مهاجمة إسرائيل وتتجه نحو تسوية.

كما أوصى تقدير استخباري عسكري في مايو 2023 بالتوصل إلى تسوية مع حماس.

وردًا علي الانقسام والجدل بين الجيش ونتنياهو، قال بيني جانتس: «يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية حالا وسوف أقدم مشروع قرار لإقامتها».