جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه كثف عملياته في رفح جنوب قطاع غزة، وشارك في قتال بالقرب من وسط المدينة.

وفقا لنيويورك تايمز، اندلع القتال بينما تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي للرد يوم الجمعة على التماس من جنوب أفريقيا يحث المحكمة على المطالبة بوقف فوري للهجوم البري الإسرائيلي في رفح. وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى سلطة التنفيذ، فإن مثل هذا التوجيه سيمثل ضربة دبلوماسية أخرى لإسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات في منطقتي البرازيل والشبورة في رفح، في منتصف الطريق بين الحدود الجنوبية الغربية لإسرائيل والبحر الأبيض المتوسط. تم وصف الهجوم، الذي بدأ في 6 مايو، في البداية على أنه جهد مستهدف ضد كتائب حماس. وبحسب ما ورد تقوم القوات الإسرائيلية بتفكيك الأنفاق والاشتباك مع حماس في قتال قريب. إلا أن حماس لم تعلق على الوضع الحالي.

وشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة الهجوم على رفح لتفكيك البنية التحتية لحماس، بما في ذلك الأنفاق الموجودة أسفل المدينة. وتتقدم القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفي، وهو قطاع عازل على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

حذر الرئيس جو بايدن نتنياهو من القيام بعملية واسعة النطاق في رفح دون خطة لحماية المدنيين، وسلط الضوء على أكثر من مليون فلسطيني نازح فروا إلى المدينة. وقد انتقل معظمهم إلى خان يونس ودير البلح والمواصي، حيث الأوضاع الإنسانية مزرية.

وأفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، عن الاكتظاظ الشديد والظروف غير الملائمة لتقديم المساعدات الطارئة في هذه المناطق.

وأفادت وزارة الصحة في غزة عن سقوط أكثر من 100 قتيل ومئات الإصابات في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن هذه الأرقام لم يتم التحقق منها بعد.

يعرب المحللون العسكريون عن شكوكهم بشأن التأثير المحتمل لعملية رفح الإسرائيلية على حماس، مما يشير إلى أن العديد من المقاتلين ربما قاموا بإخلاء المدينة قبل التوغل.