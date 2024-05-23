عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه كثف عملياته في رفح جنوب قطاع غزة، وشارك في قتال بالقرب من وسط المدينة.

وفقا لنيويورك تايمز، اندلع القتال بينما تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي للرد يوم الجمعة على التماس من جنوب أفريقيا يحث المحكمة على المطالبة بوقف فوري للهجوم البري الإسرائيلي في رفح. وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى سلطة التنفيذ، فإن مثل هذا التوجيه سيمثل ضربة دبلوماسية أخرى لإسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات في منطقتي البرازيل والشبورة في رفح، في منتصف الطريق بين الحدود الجنوبية الغربية لإسرائيل والبحر الأبيض المتوسط. تم وصف الهجوم، الذي بدأ في 6 مايو، في البداية على أنه جهد مستهدف ضد كتائب حماس. وبحسب ما ورد تقوم القوات الإسرائيلية بتفكيك الأنفاق والاشتباك مع حماس في قتال قريب. إلا أن حماس لم تعلق على الوضع الحالي.

وشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة الهجوم على رفح لتفكيك البنية التحتية لحماس، بما في ذلك الأنفاق الموجودة أسفل المدينة. وتتقدم القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفي، وهو قطاع عازل على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

حذر الرئيس جو بايدن نتنياهو من القيام بعملية واسعة النطاق في رفح دون خطة لحماية المدنيين، وسلط الضوء على أكثر من مليون فلسطيني نازح فروا إلى المدينة. وقد انتقل معظمهم إلى خان يونس ودير البلح والمواصي، حيث الأوضاع الإنسانية مزرية.

وأفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، عن الاكتظاظ الشديد والظروف غير الملائمة لتقديم المساعدات الطارئة في هذه المناطق.

وأفادت وزارة الصحة في غزة عن سقوط أكثر من 100 قتيل ومئات الإصابات في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن هذه الأرقام لم يتم التحقق منها بعد.

يعرب المحللون العسكريون عن شكوكهم بشأن التأثير المحتمل لعملية رفح الإسرائيلية على حماس، مما يشير إلى أن العديد من المقاتلين ربما قاموا بإخلاء المدينة قبل التوغل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. البحوث الإسلامية يجيب

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب ستومك.. بسمة بوسيل بإطلالة جذابة في عيد ميلادها

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-