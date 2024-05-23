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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في موكب جنائزي مهيب.. الملايين يشيعون جثمان الرئيس الإيراني

صدى البلد

تجمع ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين شخص في طهران اليوم الخميس، استعدادا لتشييع جثمان  الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وسلط موكب الجنازة الضخم الضوء على التأثير العميق لوفاته المفاجئة على الأمة.

وقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مراسم الصلاة، ووقف أمام نعوش الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسبعة ضحايا آخرين لقوا حتفهم في الحادث. واتسم المرسم بالوقار والحزن العميق، ما يعكس الحزن الجماعي للشعب الإيراني.

انطلق موكب الجنازة من جامعة طهران وانتقل عبر الشوارع إلى ساحة الحرية، وهو طريق مهم ورمزي في قلب العاصمة. وامتلأت الشوارع بالمشيعين، وحمل العديد منهم صور رئيسي ورددوا أدعية وشعارات تخليدا لذكراه.

وفي أعقاب هذه المأساة، أعلن آية الله علي خامنئي الحداد الوطني لمدة خمسة أيام، ما سلط الضوء على الخسارة العميقة التي شعرت بها جميع أنحاء البلاد. وقد أدى هذا الإعلان إلى توقف الكثير من الأنشطة المعتادة في البلاد، حيث يجتمع الإيرانيون معًا لتكريم ذكرى رئيسهم.

سيكون مثوى رئيسي الأخير في مسقط رأسه مشهد، حيث سيتم دفنه اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يجذب الحفل الذي سيقام في مشهد حضورًا كبيرًا، ما يوضح الاحترام والإعجاب الواسع النطاق لرئيسي.

https://x.com/MarioNawfal/status/1793654341514994003

 

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