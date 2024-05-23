عضو التنسيقية: السوشيال ميديا غيّرت طرق تشكيل الوعي الجمعي.. فيديو

قال أحمد مبارك، إعلامي وسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّه بعد ظهور السوشيال ميديا والتكنولوجيا بدأ يحدث تغير كبير جدا في طريقة تشكيل الوعي الجمعي.

وأضاف "مبارك"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الوعي يتكون من تحصيل المعرفة، وفي الماضي كانت المعرفة تتكون من الاطلاع في المكاتب على الكتب والأبحاث أو الجرائد الموثقة، لكن التغير الذي حدث بسبب السوشيال ميديا أدى إلى تحصيل المعرفة عن طريق ما تتعرض له من معلومات وليس ما تبحث عنه".

وتابع: "هذا التغير الجوهري خطير جدا، لأنه غيّر في طريقة تشكيل الوعي من خلال مدخلات المعرفة، أي أصبح المتحكم في عرض معلومات كثيرة طول الوقت، وبالتالي أصبح متحكما في وعيك، وهنا تحولت السوشيال ميديا من مكان للمناقشات وإثراء الوعي إلى مكان لتزييف واختطاف الوعي من خلال استراتيجيات معينة يجب التعامل معها بطرق معينة".