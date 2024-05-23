إعلامي: السوشيال ميديا تزيف وعي الناس باستراتيجيات محددة

قال أحمد مبارك إعلامي وسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ عمل السوشيال ميديا على تزييف الوعي ليس عشوائيا، لكنه ينتهج استراتيجيات محددة، مثل استراتيجية "اكذب اكذب حتى يصدقك الناس".

وأضاف "مبارك"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الإلحاح في الكذب يجعل الجمهور يتصور –لا إراديا- أنه حقيقي، موضحًا: "عندما تشعر بأنك محاط بمعلومات كاذبة من ناس كثر وأنت لست محصنا بالمعلومة الحقيقية فإنك تصدق، وهذا ما حدث في عام 2011 مثلا".

وتابع: "استراتيجية أخرى، وهي إمداد الناس بنصف أو جزء من المعلومة وليس المعلومة الكاملة، إذ يعتمد مروجو الشائعات على ان الشائعات تنتشر جدا، بينما لا ينتشر تكذيبها بنفس القوة، وهناك أيضا سلاح السخرية والكوميكس، فلو أن مسؤولا ألقى خطابا مهما، فإنه يتم استخدام كوميكس حتى يتم التشويش على المضمون المهم والقرارات المهمة التي تضمنها".