البنك المركزي: التضخم يتراجع بعد وصوله لمعدلات 38% في سبتمبر الماضي

قال البنك المركزي المصري إنه الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و 41.0% في يونيو 2023، على الترتيب واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024.

واوضحت اللجنة في تقريرها اليوم، إن التضخم العام انخفض هو والتضخم الأساسي إلى 32.5% و 31.8% في أبريل 2024، على الترتيب حيث ساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة في عام 2023

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا أساسا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.