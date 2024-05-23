بوتين يواصل حملة تطهير الكرملين باعتقال رابع مسؤول كبير في وزارة الدفاع

اعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق فاديم شامارين، بتهم الفساد. وهذا هو رابع مسؤول دفاعي رفيع المستوى يتم اعتقاله في عملية التطهير المتصاعدة التي يقوم بها الكرملين ضد كبار القادة العسكريين.

وفقا لصنداي تايمز، شامارين، مساعد فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، متهم بقبول رشوة كبيرة. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم تفتيش منزله وهو الآن رهن الاحتجاز. ويرأس شامارين أيضًا مديرية الاتصالات الرئيسية في هيئة الأركان العامة ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا في حالة إدانته.

ويأتي هذا الاعتقال في أعقاب الاعتقالات الأخيرة لشخصيات بارزة أخرى في مجال الدفاع، بما في ذلك تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع؛ الفريق يوري كوزنتسوف، رئيس الأركان في وزارة الدفاع؛ واللواء إيفان بوبوف، القائد السابق للجيش الروسي الثامن والخمسين، وجميعهم متهمون بالفساد أو الاحتيال.

وانتشر الفساد بوزارة الدفاع الروسية لسنوات، لكن يبدو أن بوتين عازم على اتخاذ إجراءات صارمة بشكل انتقائي في الوقت الذي يجهز فيه الكرملين الاقتصاد لصراع طويل الأمد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقال بوتين حليفه القديم سيرجي شويجو من منصب وزير الدفاع، وعين الاقتصادي أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق الذي لا يتمتع بخبرة عسكرية، مكانه. تم إعادة تعيين شويجو لرئاسة مجلس الأمن القومي الروسي.

وعلى الرغم من سلسلة الاعتقالات البارزة، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تكون هناك عملية تطهير منهجية جارية، قائلاً: "إن الحرب ضد الفساد هي جهد مستمر. إنها ليست حملة. إنه جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون."

ورحبت الفصائل المؤيدة للحرب في روسيا بالاعتقالات. وأعربت قناة روسية بارزة على تطبيق "تليجرام" عن أن الأخبار ستكون بمثابة "جرعة إيجابية" للقوات الروسية في أوكرانيا. واحتفلت أناستاسيا كاشيفاروفا، المدونة العسكرية، باعتقال شامارين، مشيرة إلى أن فشل الاتصالات المتعلقة بالفساد أعاق بشكل كبير جهود الجيش الروسي في أوكرانيا. وكتبت: "كان شامارين مسؤولاً عن الاتصالات وكان يتلقى رشاوى". "هذه خيانة دولة."

وفي حين تؤكد كييف أن روسيا تفتقر إلى القوات اللازمة للاستيلاء على خاركيف، فإن التقدم المستمر قد يضع المدينة في مرمى المدفعية. ويأتي هذا التقدم العسكري بعد مناقشة مطولة في الكونجرس الأمريكي حول المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، والتي عززت موقف الكرملين في الصراع.