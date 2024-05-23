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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لؤي الخطيب: من يُهاجمني لا يملك شجاعة المواجهة والإفصاح عن اسمه

لؤي الخطيب
لؤي الخطيب

أجاب لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، على سؤال الإعلامي أحمد الطاهري، «بتتعامل إزاي مع مسألة استهدافك كشخص لمجرد أنك داعم لبلدك»، قائلًا إنه يجب تحديد المُستهدف أولًا، هل هو فرد من العائلة أم من الدائرة المحيطة أم شخص ما خارج الدولة.

 

وأضاف الخطيب خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أنه حينما يكتشف أن من يستهدفه، شخص ما من دائرته القريبة، حينها يشعر بالضيق، موضحًا: «لإني كده مكروه بسبب حاجة أنا بقولها مش عاجبة الناس اللي عايشين معايا، أهل البلد».

 

وتابع أنّ من يُهاجمه ويستهدفه لا يملك شجاعة المواجهة والإفصاح عن اسمه، وذلك مثل الحسابات الوهمية المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلا: «هو شخص مش موجود في البلد، إذن أنت شخص معروف أنت مين، ومبقيناش محتاجين نبذل مجهود أننا نقول دول ناس ولجان مأجورين، يطعنوا في مؤسسات الدولة وليس في أشخاص كما يدّعون».

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