انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر 1-1 في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

تقدم للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول ، ثم ضغط مودرن فيوتشر هجوميا محاولا تعديل النتيجة حتى نجح محمد صادق في تسجيل التعادل في الدقيقة 40.

ويأمل كل من الفريقين في الفوز لاقتناص الـ 3 نقاط لتعديل مركزهما بجدول المسابقة حيث يمتلك الزمالك 24 نقطة محتلا المركز الـ13 من خوض 15 مباراة ، أما فيوتشر فيحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة من خوض 21 لقاء .

وكان لاعبي موردن فيوتشر قد نظموا ممراً شرفياً للاعبي الزمالك والجهاز الفني قبل انطلاق مباراة الفريقين باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.



يأتي ذلك احتفالاً بفوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية مؤخراً على حساب فريق نهضة بركان المغربي.



و يضم تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

أما تشكيل مودرن فيوتشر فيضم

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.