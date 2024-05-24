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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضيحة بكمبوند شهير بالتجمع .. ما القصة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة مشرف أمن بكمبوند شهير  - في التجمع الخامس و فرد أمن بكمبوند شهير في  - التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد سيدة ثلاثينه مقيمة بالكمبوند بنشر وإرسال صور و مقاطع جنسية لها إلى زوجها إذا لم تدفع له مبالغ مالية

هدد المجني عليها  كتابة عبر تطبيق واتس اب للتواصل الإجتماعي بنسبة أمور مخدشه بالشرف وكان ذلك التهد دبمصحوباً بطلب " مبالغ مالية " نظير عدم إرسال صوراً و مقاطع جنسية وهمة لزوجها 
 

كما أنشأ حساباً خاصاً عبر تطبيق (واتس أب للتواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق والاتهامات اللاحقة واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل بكثافة رسائل الكترونية للمجني عليها سالفه الذكر - - دون موافقتها.
 

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر - بإساءة استعمال أجهزة اتصالات بأن أرسل إليها عدة رسائل نصية عبر تطبيق واتس أب للتواصل الاجتماعي.


كما أن المتهم الثاني  اشترك بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الوقائع محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معه علي ارتكاب الواقعة وساعده بان آمده برقم هاتف المجني عليها وبياناتها والتي تحصل عليها لكونه فرد امن امام العقار محل سكنها فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة

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