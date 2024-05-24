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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد بلال: أفريقيا أهم ألف مرة من الدوري..وثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي

الاهلي
الاهلي

أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر دائمًا يتفوق في الأدوار الإقصائية على أي منافس قاري في ظل تمتع لاعبيه بخبرات كبيرة، وفي الأوقات المطلوبة التي يحتاج فيها للمكسب تجد لاعبيه في أفضل مستوياتهم، مشيرا إلى أن الفريق متمرس في المباريات النهائية، وهناك ثقة كبيرة في الأهلي مثل ثقة الفرق الكبرى في ريال مدريد الإسباني.

وقال بلال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الأهلي فريق كبير ومقارنته تكون فقط بنادي كبير مثل ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الأهلي حصد العديد من الألقاب القارية وهناك فارق كبير بينه وبين صاحب المركز الثاني في حصد دوري الأبطال، خصوصًا في السنوات الأخيرة بعدما صعد للنهائي خمس مرات متتاليية".

وأضاف: "الأهلي لديه أرقام مرعبة في دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الماضية، ويستطيع حصد الالقاب، ويجيد اللعب داخل وخارج ملعبه، وفي الأونة الأخيرة تحت قيادة كولر يخوض الفريق مواجهات قوية خارج مصر، والبعض كان يتوقع خسائر للفريق، لكن كان يخذلهم الأهلي دائمًا".

وواصل: "هناك بعض الأخبار الكثيرة من أجل إرباك جمهور الأهلي فقط، لأن اللاعبين لا يتاثرون بذلك، والفريق سبق ومر بهذه المواقف كثيرًا، وعندما يقرأ لاعبو الفريق تلك الأخبار سينتابهم حالة ضحك، لأنهم يدركون النوايا، خصوصًا أن البعض يحاول ركوب التريند بضرب أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ولاعبيه.. وهناك إعلام يتحدث بمنطق ويبعد الأخبار المفبركة ويدعمون الأندية المصرية بشكل قوي".

وزاد: "هناك البعض يحاول التقليل من دوري الأبطال التي تعتبر اهم من الدوري ألف مرة، وهناك فرق لعبت كثيرًا على مدار العشر سنوات لم تستطع تحقيق أي إنجاز، ولا يجب تهميش الانجازات التي حققها الاهلي خصوصا أن العالم يتحدث عن انجازاته".

وزاد: "قمنا بتهئنة نادي الزمالك على لقب الكونفدرالية، وبالتأكيد نقدر مجهود لاعبيه من أجل تحقيق البطولة في ظل الظروف التي مر بها النادي على مدار الفترة الماضية، ونبارك للاعبيه على هذه البطولة، وهذه هي الروح الرياضية، وكل فريق يريد المكسب والمنافسة في الملعب فقط".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الترجي التونسي بهدف نظيف والتتويج بدوري الأبطال، والأهم رفع كاس البطولة بعيدًا عن النتيجة".

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