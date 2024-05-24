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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي السابق يكشف أسباب خطورة مواجهة الترجي في إياب نهائي إفريقيا

صدى البلد

وجه محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، رسالة تحذير للاعبي الفارس الأحمر قبل 48 ساعة من مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد  »،  إن التعادل السلبي في لقاء الذهاب، نتيجة خطيرة وعلى لاعبي النادي الأهلي أن يتمتعوا بأعلى قدر من التركيز ، وكنت أتمنى تسجيل هدف في لقاء الذهاب حتى يسهل من مهمتنا في لقاء الإياب.

وتابع محمد يوسف : " الترجي فريق قوي دفاعيا وعلى لاعبي الأهلي استغلال كل فرصة، وعلى دفاع النادي الأهلي أن يكونوا على أعلى درجة من التركيز ".

وأكمل محمد يوسف : " يجب أن تكون التمركزات الدفاعية للاعبي الأهلي في حالة الهجوم صحيحة، وعلينا التسجيل مبكرا حتى يفتح الفريق المنافس خطوطه".

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