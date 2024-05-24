الرقب: إعادة إعمار غزة لما كانت عليه يحتاج من 20 لـ30 عامًا

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مايحدث في غزة "دمار كامل" والأمور تزداد صعوبة.



وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هناك تقرير دولي يقول أن إعادة إعمار غزة، إلى ما كانت عليه سيحتاج لـ20 إلى 30 عام، بحد أدنى، ورفع الركام في غزة ينشئ مدينة في البحر، ويحتاج لسنوات".



وتابع: "لدينا تجربة في حرب مايو 2021 هدم شكل بسيط جدًا وحتي الآن لما تتكمن من إعادة الإعمار رغم إرسال مصر وحدات لرفع الأطلال وبناء بدل منها، واستمرت 3 أعوام ولم يستطيعوا أن يرفعوا هذا الركام فما بالك بما خلفته هذه الحرب، هنا نجتاج أن يرسل العالم بأكمله معدات لرفع هذا الركام إذا وضعت الحرب أوزارها قريبًا".