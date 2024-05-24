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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي الأبطال

صدى البلد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن تشكيل الأهلي المتوقع للقاء الترجي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي.

وأوضح  إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »، إن المدرب السويسري مارسيل كولر، استقر على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى : مصطفي شوبير 

الدفاع : كريم فؤاد  -   محمد عبد المنعم -  رامي ربيعه  -   محمد هاني 
خط الوسط : مروان عطية  - امام عاشور  - اكرم توفيق 
الهجوم : بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام ابو علي


وأفاد الكومي إن الأهلي تواجد في مرحلة المجموعات في مجموعة ضمت ميدياما الغاني – شباب بلوزداد الجزائري – يانج افريكانز التنزاني ، وقد لعب 6 مباريات فاز في 3 وتعادل في 3 ولم يخسر وجمع 12 نقطة .

وفي الدور ربع النهائي لعب امام سيمبا التنزاني فاز ذهابا 1 – 0 وايابا 2 – 0 ، وفي الدور نصف النهائي لعب امام مازيمبي تعادل في الذهاب 0 – 0 وفاز في الاياب 3 – 0 ، وفي المباراة النهائية لعب امام الترجي تعادل في الذهاب 0 – 0 .

فيما لعب الترجي في مرحلة المجموعات في مجموعة ضمت بيترو اتليتكو الانجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي، وقد خاض لعب 6 مباريات فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة وجمع 11 نقطة وتاهل عن وصافة المجموعة ، وفي الدور ربع النهائي لعب امام اسيك الايفواري تعادل ذهابا وايابا بدون اهداف وتاهل بضربات الجزاء ، وفي الدور نصف النهائي لعب امام صن داونز فاز ذهابا وايابا بهدف وتأهل للمباراة النهائية.

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