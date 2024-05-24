لاعب الترجي السابق: الأهلي سيتأثر بغياب علي معلول.. ونتيجة المباراة خارج التوقعات

أكد طارق العبدلي، لاعب الترجي التونسي السابق، على صعوبة مواجهة الأهلي، التي ستقام يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق العبدلي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، إن مباراة الأهلي والترجي التونسي خارج التوقعات ويصعب التكهنات بنتيجتها، ومواجهات الفريقين دائما ما تشهد القوة والندية.

وأكمل :" الأهلي فريق جماعي، ولايوجد لاعب بارز في الجيل الحالي، كما الحال في الجيل الذهبي الذي كان يضم بركات وأبوتريكة ومتعب، وغياب علي معلول، سيؤثر على الأداء الهجومي للأهلي".

وأردف :" بصفتي تونسي، ولاعب سابق بنادي الترجي، فأنا أتمنى أن نتوج باللقب، ولكن لاشك أن حصد اللقب أمام الأهلي في ملعبه ووسط جماهيره، أمر في غاية الصعوبة".