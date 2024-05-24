تونس تنفي وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة



أكدت السفارة التونسية في فرنسا عدم وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة، جنوب شرقيّ تونس.

وجاء رد السفارة، رداً على ما بثته قناة "أل سي إي LCI" الإخبارية الفرنسية، في أحد برامجها، والتي "زعمت خلالها وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة".

وقالت السفارة التونسية في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، "أنّ القناة الفرنسية تواصل عملها في التضليل الإعلامي من خلال ترويج معلومات لا أساس لها من الصحة عن تونس دون التحقق من هذه المعلومات مسبقًا من المصادر الرسمية"، مضيفة: "التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها بعضهم".

وأضافت السفارة " القناة لا تحترم أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل الإعلامي بشكل عام، وأن تونس بلد ذو سيادة وقادر بمفرده على السيطرة على كامل أراضيه وحمايتها".

