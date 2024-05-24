الثلاثاء .. ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني للاجتماع



أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعا الى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق؛ استقبل رئيس الحكومة نائب رئيس الحكومة الأردنية ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان على رأس وفد في السرايا اليوم.

وضم الوفد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، السفير الاردني وليد حديد ، وزير الصحة السابق- رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نزير عبيدات، وزير الدولة السابق، رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة نعيمات، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية علاء الحلحولي، رئيس جامعة اليرموك إسلام مساد والامين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة محمود القطيشات.

كما شارك في اللقاء رئيس مجلس أمناء "جمعية البر والأحسان" ورئيس مجلس أمناء "جامعة بيروت العربية" الدكتور عمار حوري ورئيس "جامعة بيروت العربية" الدكتور وائل نبيل عبد السلام وامين عام الجامعة الدكتور عمر حوري.