قطر: الأونروا ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريان حياة لملايين الفلسطينيين

شاركت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وقفة إعلامية ، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ فقد تناولت مبادرة الالتزامات المشتركة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، التي شاركت في إطلاقها "16" دولة.

وأعلنت المجموعة الراعية للمبادرة عن دعمها للعمل المتفاني الذي تقوم به وكالة الأونروا.

وشددت على أن الوكالة تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء.