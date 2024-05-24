خالد مشعل: هذه أيام تصنع تاريخًا مجيدًا على طريق تحرير فلسطين

خلال جنازة التركي حسن ساكلانان..

وجه رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل التحية إلى أهل الشهيد حسن ساكلانان منفذ عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة.

وقال في ملمة له خلال الجنازة " احيي اهل السعيد حسن من شانلي أورفا من تركيا وشعبها العظيم الذي يأبى إلا أن يسجل صفحات من المجد والخلود تجاه قضية فلسطين في القديم والحديث.

وأضاف" يأبى البطل حسن إلا أن تكون له بصمته من أجل فلسطين نصرة لغزة، إسهامًا في طوفان الأقصى، وأن يكون ذلك ببركات القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وتابع : هذه عائلة كريمة أنجبت بطلاً، حسن بطل من جذور وأصول مباركة، هذه العائلة تفخر أنها قدمت شهيداً في سبيل الله على أرض فلسطين.

وختم : هذه أيام ستصنع تاريخًا مجيدًا على طريق تحرير فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني الخطر على أمتنا جميعًا.