الاثنين القادم.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات

تنطلق يوم الاثنين القادم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات" الابتكار المستدام في صناعة المنسوجات " لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صافي الانبعاثات الصفري ، والذي ينظمه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي برعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.



وقالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي الثالث للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، إن العالم يتوجه نحو الاستدامة، وابتكار وسائل لتقليل أكبر قدر من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ومنها صناعة الملابس الصديقة للبيئة، وهو ما تم تسميته بالموضة المستدامة الخاصة بالطريقة التي تتبعها العلامات التجارية لصنع ملابس صديقة للبيئة، لتقلل من التأثيرات الضارة الواقعة على البيئة في أثناء عملية التصنيع، في نفس الوقت، مراعاة العاملين على إنتاج الملابس المستدامة.



وتتضمن أجندة المؤتمر انطلاق الجلسة الأولى تحت عنوان المعوقات الرئيسية التي تواجه توسيع نطاق الدائرية وكيفية مواجهة التحديات في سلسلة التوريد، ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المكتب الإقليمي لمصر وشمال أفريقيا "اليونيدو" ، المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، بوسي العسال رئيس قسم الشراكات والاتصالات في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، الدكتور جافيييرا سوروش مدير وحدة أعمال البوليمرات في المركز الأوروبي للمنسوجات والابتكار بفرنسا الدكتورة سحر ميرزا رئيس مركز الأزياء المستدامة كلية لندن للأزياء ، الدكتورة منى فؤاد إبراهيم رئيس المركز العالمي للإبداع والإبتكار البيئي المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر.



أما الجلسة الثانية - والتي تحمل عنوان العمل المناخي" التصميم المستدام وابتكار المواد، وكيف تعمل العلامات التجارية الرائدة مقابل أهدافها المناخية على الطريق إلى صافي الصفر، وتشارك فيها المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، الدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندسة وسام بركات مستشار التصدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجارة والتنمية في مصر، الدكتور جوليوبون الرئيس التنفيذي لمجموعة أكوافيل، فيرونا الرائدة في الاقتصاد الدائري لقطاع النسيج في إيطاليا وجميع أنحاء العالم، البروفيسور ريبيكا إيرلى جامعة الفنون لندن ومؤسس لليوم العالمي للنسيج الدائري.



أما الجلسة الثالثة - فتدور حول دور الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا في الانتقال إلى الأنظمة الدائرية، وإمكانية انه يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا حل مشكلة الإفراط في الإنتاج ويشارك فيها الدكتور خالد شومان الرئيس التنفيذي لاحد مؤسسات المجتمع المدني ، الدكتورة داليا راضي بركات مستشار التصدير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجارة والتنمية في مصر، إنجى عبد الوهاب رئيس مختبر تسريع الاستكشاف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الدكتورة ميشيلا بودو المدير التنفيذي في منظمة جيرزي، سويسرا، المهندسة سامانثا تايلور مؤسس المصنع المبتكر لتحويل مخلفات المنسوجات إلى مواد خام جديدة بانجلترا، الدكتور سوبير جوش الشريك المؤسس لموقع (FRC) هو مشروع لمركز أبحاث الموضة بالهند.



والجلسة الرابعة - تدور حول التكاليف البيئية وعوائد التجارة الإلكترونية، وكيفية إشراك الموردين الرئيسيين وتحفيزهم في خفض الانبعاثات، ويحاضر فيها المهندس كريم دبوس الشريك التنفيذى لرسيل بيد فورد مصر ومؤسس شركة أي تدوير، ندى البكري، مديرة البرامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، كيفن ليام لين مؤسس ماكلوكر للأزياء مستدامة فرنسا، سكوت ليونارد رئيس اللجنة التوجيهية لمنظمة الأزياء المستدامة كاليفورنيا.



والجلسة الخامسة - تناقش كيف يمكن للعلامات التجارية تقليل تأثير لوجستياتها؟ من إدارة المخزون الفعالة إلى الشحن الأخضر؟ بحضور الدكتور حازم شوقي فودة مستشار مشروع القطن، اليونيدو، المهندس علي لوريمر زاهر مؤسس شركة سيتكس تكنيك المحدودة، منة حسن رئيس الموارد البشرية بمركز القطن المصري للمنسوجات والملابس.



أما الجلسة السادسة والأخيرة - تناقش كيفية إنشاء أنظمة بيئية دائرية للأزياء وكيف يمكننا التعاون لتشكيل مستقبل مستدام للأزياء والمنسوجات ورفع المعايير في جميع أنحاء سلسلة التوريد؟ (تجارب محلية وعالمية) وكيف يمكن للعلامات التجارية تحويل سلسلة التوريد، وتوسيع نطاق الدائرية ، ووجهات نظر العلامة التجارية والمصنع حول أفضل السبل لتحويل المصانع وعملية التصنيع لضمان التوريد المستدام والأخلاقي ، تمهيدا لوضع خارطة طريق لاستخدام تكنولوجيا قادرة على استعادة غالبية المواد الخام في نفايات المنسوجات، وإنتاج ألياف عالية الجودة .