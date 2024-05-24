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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا يعود لعقود طويلة

صدى البلد

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا يعود لعقود طويلة، حيث تم حديثا توقيع مذكرة تفاهم عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، والمنعقد في بالي بإندونيسيا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه.


وقال الدكتور سويلم إن من أهم مشروعات التعاون الفني في أوغندا، تنفيذ 75 بئرا جوفيا في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك خزانات لمياه الأمطار في خمس مقاطعات مختلفة لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.


وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية التمديد الخامس للمشروع المصري - الأوغندي لمكافحة الحشائش المائية في نوفمبر 2023 مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في أوغندا.


وأشار إلى المناقشات البناءة التي تمت مع شيبتوريس خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وخلال زيارة أوغندا في أكتوبر 2023، ورغبة مصر في استمرار التعاون بين البلدين لخدمة مواطني أوغندا، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات، والانتهاء من إعداد بروتوكول التعاون الفني المستقبلي في أسرع وقت، والذي يهدف للتعاون في مجالات: حصاد مياه الأمطار، ومتابعة المياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار، وتعزيز قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.


كما أكد سويلم أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، نظرا لدوره في خدمة أوغندا وكافة دول حوض النيل، باعتباره ممرا يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.


واستعرض وزير الري المجهودات البارزة لمصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، حيث لعبت أفريقيا دورا مهما على المستوى العالمي خلال العديد من الفعاليات الدولية، والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.


وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة أوغندا للمشاركة في المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، وتعيين نقطة اتصال من الجانب الأوغندي لتحديد المشروعات ذات الأولوية لأوغندا في مجال المياه والمناخ، حيث يمكن الاستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة.

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