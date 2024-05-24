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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل إلى 6 آلاف جنيه

صدى البلد

قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3500، مع راتب مايو 2024 الجاري، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر أبريل الماضي.


وطالب الوزير- في بيان اليوم/الجمعة/ - جميع العاملين في "المجلة" على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية، والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل، والالتزام والإتقان فيه.


ومجلة العمل تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963، بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج، وتصدر نسختها الورقية كل شهر، وبشكل منتظم، ولديها موقع إلكتروني، ويرأس مجلس إدارتها الآن، وزير العمل، ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وعضو نقابة الصحفيين.


يشار إلى أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وفي يوليو 2023، وصل إلى 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه في يناير الماضي، حتى أصبح الآن 6 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الأجر.

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