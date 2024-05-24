الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسئولياتها الاجتماعية.

بدأت الزيارة بالاستماع إلى عرض تقديمى عن المستشفى وما تقدمه من دور مجتمعى وخدمات علاجية ورعايه طبية متطورة فى مجال علاج الحروق ، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى ، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية.

تأتي تلك الزيارة انطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ودعم الجهود التى تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التى تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصرى .

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