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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: الإسراع في إعداد بروتوكولات التعاون الخاصة بالمياه بأوغندا

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بسام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه .

جاء اللقاء على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا. 

وأشار سويلم للمناقشات البناءة التي تمت مع  شيبتوريس خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه وخلال زيارة الدكتور سويلم لأوغندا في أكتوبر ٢٠٢٣ ، ورغبة مصر في إستمرار التعاون بين البلدين لخدمة مواطني أوغندا ، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات ، والإنتهاء من إعداد بروتوكول التعاون الفني المستقبلي في أسرع وقت والذى يهدف للتعاون في مجالات (حصاد مياه الأمطار ، ومتابعة المياه الجوفية وإستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار ، وتعزيز قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية) .

كما أشار سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة ، حيث تم حديثاً توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في (٥) مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية ، كما تم توقيع اتفاقية التمديد الخامس للمشروع المصري الأوغندي لمكافحة الحشائش المائية في نوفمبر ٢٠٢٣ مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في أوغندا .

وأكد أهمية "مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط" نظراً لدوره الهام في خدمة أوغندا وكافة دول حوض النيل بإعتباره ممر يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل .

واستعرض سويلم المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث لعبت أفريقيا دوراً هاماً على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه .

وتوجه سويلم بالدعوة لدولة أوغندا للمشاركة في مبادرة AWARe ، وتعيين نقطة إتصال من الجانب الأوغندى لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب الاوغندى في مجال المياه والمناخ حيث يمكن الإستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة .

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